I New York Knicks, impegnati sul parquet contro i Miami Heat in un match anticipato per lasciare spazio nella serata al Super Bowl, potrebbero festeggiare a breve il ritorno nella Grande Mela di un talento come Derrick Rose - molto chiacchierato nelle ultime ore e sempre più vicino all’addio ai Pistons. Dopo l’intensificarsi delle trattative infatti, sembra che l’MVP più giovane della storia NBA e Detroit siano arrivate a un accordo conveniente per entrambe le parti in causa (con Rose felice di torna a giocare ancora una volta per una squadra allenata da coach Thibodeau, già con lui ai tempi di Chicago e dell’esperienza in Minnesota). I Pistons dovrebbero ricevere in cambio nella trattativa Dennis Smith Jr. - promettente ai tempi di Dallas, poi oscurato dall’arrivo di Doncic e finito nel dimenticatoio dopo la trade che ha portato Porzingis in Texas. Un giovane su cui pensare ancora di poter puntare, a cui i Knicks aggiungeranno delle scelta al Draft. La squadra di New York, contro ogni previsioni, al momento è al settimo posto a Est e dopo oltre 40 giorni di regular season vuole provare a dire la sua e puntare così a un piazzamento playoff. L’arrivo di Rose potrebbe dunque andare in quella direzione, nella speranza che l’esperienza di un talento del genere - nonostante età e infortuni - possa dare una mano.