Se i Cleveland Cavaliers hanno avuto una delle migliori difese della NBA in questo inizio di stagione, molto è dovuto al rendimento altissimo di Larry Nance Jr. Il figlio d’arte è stato uno dei segreti nascosti della squadra di coach Bickerstaff, piazzandosi al secondo posto di tutta la NBA per recuperi con 1.9 a partita oltre a 9.3 punti e 6.8 rimbalzi di media. Non a caso la difesa di Cleveland peggiora di sei punti su 100 possessi quando non è in campo, ma dovrà abituarsi a farne a meno visto che Nance dovrà osservare un lungo periodo di riposo. Nell’ultima sconfitta contro i Milwaukee Bucks, infatti, il lungo si è procurato una frattura al quarto metacarpo della mano sinistra, in corrispondenza del dito anulare, e rimarrà fuori per un periodo compreso tra le 4 e le 6 settimane. Un bel guaio per una squadra che ha già perso cinque delle ultime sei partite e comincia ora un tour di cinque gare consecutive in trasferta contro squadre in zona playoff. Sarà fondamentale ritrovare almeno Kevin Love, che non scende in campo dallo scorso 27 dicembre dopo uno stiramento al polpaccio e ha da poco ricominciato il lavoro in campo per ritrovare la condizione.