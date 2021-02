5/15 ©Getty

Cosa dire ancora di Steph Curry? Per la terza volta in stagione tocca quota 40 (41 in carriera); per la 17^ volta segna almeno 10 triple (primo all-time nella NBA, Klay Thompson è secondo a quota 5); per la 13 gara consecutiva ne segna almeno 4, pareggiando il record NBA stabilito da James Harden nella stagione 2018-19. Finisce con 40 punti, frutto di un ottimo 14/26 al tiro (e 10/19 da tre), ma anche 8 rimbalzi, 5 assist e 4 recuperi. Quinta partita in fila in doppia cifra per assist (11) per Draymond Green, il vero playmaker occulto di coach Kerr

VIDEO | GUARDA I 40 PUNTI DI STEPH CURRY CONTRO ORLANDO