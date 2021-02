Noni a Ovest, incapaci in questi primi due mesi di fare il salto di qualità sperato e con la 27^ difesa per efficienza dell’intera NBA: a Dallas le domande che ronzano nella testa dello staff tecnico sono molte, a partire dai dubbi sulla resa di un Kristaps Porzingis che sembra in continuo declino dal punto di vista fisico, incapace di garantire continuità di presenza e di resa sul parquet. Un profilo complicato da affiancare a Luka Doncic, da sviluppare in un contesto favorevole che in Texas però non vogliono in alcun modo disperdere. Bisogna costruire adesso, consapevole di poter vincere in futuro soltanto fissando adesso le basi di un progetto che potrebbe germogliare attorno al talento del n°77 sloveno. Con Porzingis però le cose non sono andate per il verso giusto, tanto che, stando a quanto riportato da Bleacher Report, i Mavericks si stanno già muovendo per capire se ci sono offerte o squadre interessate a un profilo come quello del lungo lettone - intrigante per combinazione di dimensioni e tecnica, ma al tempo stesso fortemente penalizzato dalla mancata costanza. Il ricco contratto firmato con Dallas è un altro dei “problemi” a cui in Texas dovranno eventualmente porre rimedio, ma se l’intenzione è davvero quella di liberarsi di Porzingis, non sarà complicato trovare qualche acquirente.