Il lungo lettone è pronto a tornare in campo dopo l'operazione al ginocchio dello scorso ottobre, fondamentale per Dallas in un momento in cui la rotazione dei Mavericks è ridotto al minimo a causa del contagio da COVID-19 e dalla quarantena di diversi elementi del roster

In una situazione di profonda difficoltà e con quattro giocatori assenti a causa del contagio da COVID-19 e del conseguente isolamento, i Mavericks possono sorridere almeno per una buona notizia: il ritorno sul parquet di Kristaps Porzingis, pronto a fare il suo debito stagionale contro New Orleans nella partita di questa notte. Il lungo lettone, finito nuovamente sotto i ferri a ottobre per mettere a posto il menisco del ginocchio sinistro, per la prima volta è apparso all’interno della lista dei giocatori su cui coach Carlisle potrebbe fare affidamento. Porzingis infatti è rientrato in gruppo ormai da due settimane, partecipando a tutti gli allenamenti con i compagni e dimostrando di aver finalmente ritrovato la condizione fisica necessaria per tornare sul parquet senza correre grossi rischi. Il suo rientro porterà sicuramente a un attento dosaggio dei minuti trascorsi sul parquet, anche se i Mavericks dovranno provare il più possibile ad approfittarne per non far pesare l’assenza di Maxi Kleber, Josh Richardson, Jalen Brunson e Dorian Finney-Smith - i quattro giocatori che mancheranno all’appello almeno per una settimana per i texani.