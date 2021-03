Se Mike Conley avesse giocato anche solo una piccola parte della sua carriera nella Eastern Conference, oggi probabilmente avrebbe tre o quattro convocazioni per l'All-Star Game nel suo curriculum. Aver passato 14 anni a Ovest, dove la concorrenza tra le guardie è sempre stata di altissimo livello, gli ha precluso la possibilità di essere convocato per la partita delle stelle, facendolo diventare la risposta più gettonata alla domanda "Chi è il miglior giocatore della NBA a non essere mai stato nominato All-Star?". Oggi, finalmente, anche lui ha avuto la sua soddisfazione: Devin Booker dei Phoenix Suns è stato costretto a dare forfait dalla partita di Atlanta - che si disputerà nella notte tra domenica e lunedì, anche in diretta su Sky Sport - per via di una distorsione al ginocchio, e il commissioner Adam Silver ha nominato Conley per prenderne il posto. La guardia degli Utah Jazz sostituirà Booker anche nella gara del tiro da tre punti, forte del suo 42.2% dall'arco su 6.6 tentativi a partita nella squadra con il miglior record di tutta la NBA, che ha già Donovan Mitchell e Rudy Gobert tra i partecipanti. Un riconoscimento a lungo atteso ma decisamente meritato per uno dei veterani più apprezzati dal punto di vista tecnico e umano di tutta la lega.