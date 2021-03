Nuovi colori regioni: da oggi Campania in rosso

Da oggi Campania in zona rossa, così come la Romagna e la provincia di Frosinone. Veneto e Friuli Venezia Giulia in arancione. Attesa nelle prossime ore la circolare del ministero della Salute per l'ok al vaccino AstraZeneca agli over 65. Ieri 20.765 nuovi casi e 207 decessi: tasso di positività al 7,6%

