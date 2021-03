All’All-Star Game (il terzo consecutivo della sua carriera) ha giocato poco (meno di 20 minuti) e si è preso in tutto 4 tiri, ma la sosta prima del via della seconda parte di stagione non ha soddisfatto del tutto Nikola Jokic: “Non ho mangiato tutte le schifezze che avrei voluto mangiare”, ha scherzato appena tornato a Denver. Meglio per i Nuggets, che infatti lo hanno ritrovato all’apice della sua forma già nella gara contro Memphis, da lui chiusa a quota 28 con 15 rimbalzi e 7 assist ma soprattutto con gli ultimi 5 punti della squadra in attacco e la difesa decisiva su Ja Morant sull’ultimo tiro, che avrebbe potuto dare la vittoria ai Grizzlies. Ma ancora più del suo rendimento in campo, a Denver sono piaciute le parole uscite dalla bocca di Jokic immediatamente dopo la gara, con i Nuggets alla quinta vittoria in fila prepotentemente tornati in corsa per un posto al vertice della Western Conference: “Se volete la mia opinione, io il titolo NBA preferirei vincerlo qui a Denver, piuttosto che altrove con un’altra squadra. Se riesco a vincerlo con la maglia dei Nuggets — se riusciamo a farcela, di squadra — sarebbe molto più bello che se dovessi essere costretto ad andare altrove per farlo. Meglio ancora se qualche altra superstar vuole unirsi a noi…”, ha dichiarato il talento serbo.