Harden supera Bird tra i marcatori all-time

Con i 24 punti messi a segno nella vittoria contro Detroit James Harden ha superato una leggenda come Larry Bird nella classifica all-time dei migliori marcatori NBA, piazzandosi al 34esimo posto (ora ha Gary Payton nel mirino). E nel post partita il Barba non ha nascosto il suo stupore

"Superato Larry Bird in cosa?". A fine partita James Harden ha dimostrato tutto la sua sorpresa nell'apprendere di aver passato una leggenda come l'ex stella di Boston nella classifica all-time dei marcatori NBA. Con i 24 punti segnati nella vittoria contro Detroit Harden è salito a 21.792 punti, uno in più di Bird, piazzandosi al momento in 34esima posizione. "Sappiamo tutti quanto fosse forte Larry - ha commentato - e sappiamo quello che ha fatto ai Celtics, una leggenda. Per me superare uno dei più grandi giocatori della storia è un grande onore, penso semplicemente di aver giocato nella giusta maniera". Il prossimo nome da sorpassare per Harden è ora quello di Gary Payton, lontano solo 22 punti, in una classifica guidata da Kareem Abdul-Jabbar con i suoi irraggiungibili 38.387 punti (2° Karl Malone a 36.928, 3° LeBron James a 35.189). "Voglio continuare a costruire - ha detto Harden - perché voglio che il mio nome venga menzionato in mezzo a questi grandi".

Oltre ai 22 punti (compresi i 10 finali dei Nets) il Barba contro i Pistons ha messo a referto 10 rimbalzi, 10 assist e 3 stoppate, completando la sua nona tripla doppia da quando è arrivato a Brooklyn a metà gennaio. Harden è già al terzo posto come numero di triple doppie in una stagione nella storia dei Nets, e al quarto per numero di triple doppie per un giocatore al primo anno con una squadra. Cifre personali da record quindi, ma l'obiettivo principale resta quello di squadra: l'anello.