"Il supporto che sto ricevendo vuol dire moltissimo per me. Ho tanti amici in quel posto e tante persone molto importanti nella mia vita, a partire da mio padre. Perciò non farò finta che non significhi molto per me. Come ho già detto in passato, è un’onore" ha detto Stevens. "Ma mi rendo anche conto che sono l’allenatore dei Celtics e che è un’opportunità straordinaria, una sfida fantastica ogni giorno negli ultimi otto anni per cui sono estremamente grato". Stevens ha anche parlato del motivo di cosa significa per lui l’Indiana e IU in particolare: "Ovviamente ho grande affinità con quello stato e la pallacanestro che si gioca lì. Quel posto è una parte enorme che ha modellato la mia passione per il basket, anzi ne è stato il motivo principale. Crescendo in quello stato, so quanto siano importanti il basket e i programmi universitari — e per me IU era tutto”.