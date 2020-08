Boston, prolungato il contratto di Brad Stevens

In attesa di vedere come andranno i playoff Boston punta già forte su Brad Stevens anche per il futuro. I Celtics hanno infatti annunciato l’accordo per il prolungamento del contratto del loro allenatore. "Brad è uno degli allenatori più intelligenti in circolazione e un grande lavoratore", ha detto in una nota il presidente delle basketball operations dei Celtics Danny Ainge. "Ancora più importanti sono il suo carattere e la sua integrità, che hanno contribuito a costruire una cultura che noi tutti apprezziamo. Brad è un grande compagno di squadra e un leader che le persone seguono. Siamo onorati di averlo con noi anche per il futuro”. Stevens è alla settima stagione con i Celtics e ha guidato la ricostruzione della squadra dopo gli addi di Paul Pierce e Kevin Garnett, centrando i playoff nelle ultime sei stagioni. Il suo record in panchina è al momento di 318 vittorie e 245 sconfitte (.565), tutte sulla panchina di Boston dove sembra destinato a restare a lungo.