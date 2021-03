Ben 40 giorni dopo l’ultima partita e a oltre 460 dall’ultima schiacciata in carriera in NBA, Blake Griffin è ripartito con la maglia dei Brooklyn Nets e dopo 25 partite senza nessun decollo verso il ferro - l’ultimo era arrivato il 12 dicembre 2019 - ha trovato in quel modo il fondo della retina nell’unica occasione utile con la sua nuova franchigia; quella con cui spera nei prossimi mesi di andarsi a prendere il titolo NBA che manca alla sua bacheca. Uno degli schiacciatori simbolo degli ultimi anni della lega che torna dunque a colpire, l’ennesima arma a disposizione di Brooklyn nonostante gli infortuni e le limitazioni del minutaggio: “È stato meraviglioso tornare in campo, credo sia un buon inizio ma c’è ancora enorme margine per crescere. Quando ho schiacciato sapevo che sarebbe diventato qualcosa di cui si sarebbe parlato, per quello ho preferito non guardare verso la panchina, ma quando mi è caduto l’occhio ho visto DeAndre Jordan impazzito, tutti i ragazzi in piedi e a quel punto era difficile far finta di nulla e non sorridere”. Adesso bisogna continuare a lavorare sul corpo e sulla tenuta fisica di un giocatore che, se recuperato al meglio, può rendere definitivamente incontenibili i Nets.