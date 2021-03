In un contatto con Terance Mann l'azzurro incassa un colpo al ginocchio sinistro che lo lascia zoppicante. Nate McMillan lo toglie dal campo con più di 9 minuti da giocare (e i suoi Hawks in vantaggio di 8 punti) ma Danilo Gallinari non tornerà più in campo assistendo da fuori - col ghiaccio sul ginocchio - alla disfatta di Atlanta, rimontata e sconfitta dai Clippers. Si attendono ora gli esiti degli approfondimenti per capire meglio la natura del suo infortunio

Si spera non sia niente di grave — e non dovrebbe esserlo — ma ancora una volta la sfortuna si accanisce contro Danilo Gallinari. Con i suoi Hawks in corsa per la nona vittoria in fila (+7 con meno di 10 minuti da giocare nel quarto periodo), l’azzurro ruota difensivamente contro Terance Mann e nel tentativo di contrastare la conclusione a canestro della guardia di riserva dei Clippers subisce un colpo al ginocchio sinistro. Gallinari si tocca brevemente la gamba e andando verso la metà campo offensiva però zoppica abbastanza vistosamente: si prende un tiro da tre punti, lo sbaglia e poi al break successivo viene sostituito e non torna più in campo. Ghiaccio sul ginocchio, la gara del n°8 degli Hawks termina con soli 6 punti e 2/9 al tiro in 24 minuti, ma è proprio coach McMillan nel post partita a rivelare l’impossibilità dell’azzurro di tornare in campo nei minuti conclusivi della gara, quando la sua esperienza avrebbe fatto sicuramente comodo agli Hawks per arginare la rimonta di L.A., che piazza un parziale di 28-12 dall’uscita del “Gallo” fino alla sirena, vincendo in rimonta una gara che sembrava pendere dalla parte di Atlanta. Resta ora da valutare la gravità dell’infortunio di Gallinari, ma la contusione al ginocchio sinistro non sembra preoccupare troppo gli Hawks, che dell’azzurro avranno sicuramente bisogno in un giro di trasferte a Ovest molto impegnativo.