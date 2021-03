Clippers rimonta pazzesca, Houston torna a vincere

3/20

C’è solo delusione in casa Hawks per la sconfitta che ferma bruscamente il loro momento positivo. Trae Young ha guidato i suoi con 28 punti (20 nel solo primo tempo) e 8 assist seguito dai 23 di John Collins per la prima sconfitta da capo-allenatore di Nate McMillan, il quale non ha potuto contare su Danilo Gallinari nel quarto periodo per una contusione al ginocchio sinistro. L’azzurro ha chiuso con 6 punti, 4 rimbalzi e 2 assist contro la sua ex squadra, pur tirando male (2/9 di cui 1/5 da tre) nei 24 minuti in cui è rimasto in campo

