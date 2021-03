2/16

Alla sirena finale sono 25 punti e ben 17 assist per il Barba, eguagliato il suo massimo in carriera per passaggi vincenti. L’uomo giusto al momento giusto per Brooklyn, vero MVP di questa stagione dei Nets e il primo con la squadra di New York a raccogliere così tanti assist in una singola gara degli ultimi dieci anni. Giocate che hanno permesso a Jeff Green di chiudere con 20 punti, Joe Harris con 17, mentre Blake Griffin in uscita dalla panchina ne aggiunge 8 in 19 minuti di grande intensità su entrambi i lati del campo

VIDEO | GUARDA I 17 ASSIST DI JAMES HARDEN CONTRO PORTLAND