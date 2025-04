Prima della partita contro Philadelphia, coach Doc Rivers ha condiviso un aggiornamento sulle condizioni di Damian Lillard, fuori da 8 partite per una trombosi al polpaccio destro, dicendosi ottimista. "Oggi ci sono molte più speranze di riaverlo rispetto a tre giorni fa. Abbiamo deciso noi di non portarlo in trasferta per evitargli i viaggi aerei, ma faremo tutto il possibile per riaverlo in campo"

I Milwaukee Bucks stanno affrontando questo finale di stagione senza il loro secondo giocatore più importante, Damian Lillard. Il 9 volte All-Star ha saltato le ultime otto partite per una trombosi al polpaccio destro che lo ha tolto dal campo a tempo indefinito, ma stando a quanto riferito da coach Doc Rivers è ancora ben viva la speranza di riaverlo in campo per i playoff. "Abbiamo ricevuto un ottimo aggiornamento sulle sue condizioni, ma abbiamo deciso noi come squadra di evitagli il viaggio aereo per raggiungerci in trasferta" ha detto l’allenatore prima della partita vinta stanotte a Philadelphia. "Abbiamo molte più speranze oggi rispetto a tre giorni fa, questo ve lo posso garantire. Faremo tutto il possibile per trovare un modo di rimetterlo in campo". A dieci giorni dalla fine della regular season e a 16-17 dall’inizio dei playoff il tempo stringe, tanto che per non sbagliare nulla comunque Rivers ha detto che la squadra si sta preparando come se non dovesse tornare. "Non possiamo basarci su quello che non abbiamo, perché non abbiamo la garanzia assoluta che potrà tornare. Con lui sappiamo cosa fare, ma quando non c’è dobbiamo trovare un modo per resistere, specialmente nei minuti senza Giannis. Ci lavoriamo tutti i giorni, abbiamo ancora molte cose da sistemare".