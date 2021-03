I Thunder hanno comunicato prima della gara contro Boston di non avere più intenzione di schierare in campo Al Horford per il resto della stagione, privilegiando lo sviluppo dei giovani. Una scelta che ha dato da subito i suoi frutti come dimostrato da Moses Brown che, partito titolare contro i Celtics, ha giocato un primo tempo da record e una partita da massimo in carriera

Sono 27.5 milioni di euro in questa stagione e altri 53 nelle prossime due. Un contratto faraonico quello firmato da Al Horford con i Sixers lo scorso anno, scaricato ai Thunder e finito in una squadra in pieno rebuilding che non ha nessuna intenzione di rinunciare allo sviluppo dei giovani talenti. Per questo Horford resterà in panchina per le prossime 28 gare di regular season, allenandosi regolarmente con la squadra - facendo la parte dell’assistente e del veterano esperto, anche se molto costoso - che quantomeno potrà dare consigli. “La sua influenza è incredibile e positiva sui nostri giovani talenti, così come il trasporto e l’esempio che riesce a garantire dentro e fuori dal campo ai suoi compagni”, sottolinea Sam Presti, cercando di giustificare una spesa che diventa cospicua per un giocatore che passerà il tempo a fare da leader e poco altro. “Quando sono arrivato ai Thunder, sapevo quale sarebbe stata la direzione intrapresa dalla franchigia ed ero a conoscenza dei piani che la società aveva fatto anche con me. Al tempo stesso, giunti a questo punto della stagione, so quanto sia importante per i miei giovani compagni trascorrere minuti in campo e fare esperienza: continueremo lungo la strada che abbiamo tracciato”. Una situazione di certo non molto difficile da accettare: ricevere decine di milioni di dollari e non essere neanche “costretto” a giocare.