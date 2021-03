Se siete entrati in questo articolo e cercate il video con i migliori canestri di Evan Fournier nella prima gara della sua carriera in maglia Celtics, dobbiamo farvi una confessione: non lo troverete. No, nessuna questione di gusto o di merito: semplicemente, non ce ne sono da mostrare, nonostante i 33 minuti trascorsi sul parquet, la pessima difesa e i tanti tentativi andati a vuoto. Non il miglior biglietto da visita per il talento francese, che sabato era stato costretto a saltare la gara dopo essere risultato positivo al COVID-19. Tre test consecutivi tutti negativi nei giorni seguenti (l’ultimo a poche ore dalla gara contro New Orleans), gli hanno permesso poi di indossare per la prima volta la divisa dei Celtics - chiamato a dare una mano, soprattutto a livello realizzativo, a Jayson Tatum e Jaylen Brown, rimasti incagliati in una stagione che sta complicando il processo di crescita di Boston. Uscire dalla panchina e trovare subito ritmo a gara in corso non è mai stata una caratteristica del giocatore francese ex Magic, che a Orlando è sempre partito in quintetto (fuori dai titolari soltanto in 36 occasione su 435 gare complessive) e che non è riuscito a nascondere tutte le difficoltà in un match da dimentica per lui e per i Celtics.