Harden-Irving guidano i Nets, L.A. batte Milwaukee

6/24

Prestazione da dimenticare a livello realizzativo per Evan Fournier, all’esordio in maglia Celtics ma che rimanda l’appuntamento con i primi punti in carriera in NBA con Boston: il talento francese ex Magic chiude con 0 punti a referto in 33 minuti giocati a gara in corso, con 0/10 dal campo, 0/5 dall’arco, un paio di rimbalzi e recuperi e poco altro. Il quarto all-time nella storia NBA a tirare così tanto e a non segnare mai al debutto con una nuova squadra