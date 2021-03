Dopo qualche giorno di attesa, il momento è arrivato: questa notte Andre Drummond farà il suo debutto con la maglia dei Los Angeles Lakers, prendendosi immediatamente il posto da titolare nel quintetto di coach Frank Vogel. Una “ventata di aria fresca” (come l’ha definita Montrezl Harrell) che potrà fare comodo ai campioni in carica, specie in questo momento della stagione così complicato per via delle assenze di LeBron James ed Anthony Davis. L’avversario non è certamente dei più semplici — i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo reduci da tre sconfitte in fila e vogliosi di ripartire —, ma i Lakers sperano che il suo entusiasmo finisca per coinvolgere anche tutti gli altri. “Il livello di eccitazione per me è ai massimi di sempre” ha detto Drummond parlando con la stampa. “Mi sono allenato bene, non ero affaticato per niente. Mi sento alla grande” ha continuato, dichiarando di aver perso “tra le 10 e le 15 libbre di peso” (circa 5 chili) e di essere “probabilmente nella miglior forma possibile”. Poi sarà il campo a confermare o smentire le sue sensazioni, ma per il momento il suo ingresso in quintetto spinge in panchina Marc Gasol, elogiato da coach Vogel (“Ha avuto un periodo difficile a livello di salute con il COVID-19 e anche altre cose, ma è un professionista vero e ha il rispetto di tutti. Avremo bisogno dei tre nostri centri ai playoff”) ma per il quale si erano sparse delle voci — non confermate — di un possibile buyout.