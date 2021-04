Milwaukee domina i Lakers, Brooklyn prima a Est

16/24

Gli ospiti non scappano mai via nel punteggio, ma i Grizzlies non hanno la forza per portarsi in vantaggio nel finale, nonostante un Ja Morant versione All-Star e autore di 36 punti con 11/18 al tiro, 7 assist e tre recuperi. Al suo fianco in quintetto anche Desmond Bane - il rookie utilizzato di solito in uscita dalla panchina, alla sua 11^ gara da titolare e unico non in doppia cifra nel quintetto di Memphis, che raccoglie 16 punti e 14 rimbalzi da Jonas Valanciunas e 18+14 (a cui si aggiungono anche tre stoppate) da parte di Kyle Anderson

VIDEO | GUARDA I 36 PUNTI DI JA MORANT