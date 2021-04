vedi anche

Jazz, motore in fiamme e atterraggio di emergenza

Sul volo successivo, ripartito da Salt Lake City con qualche ora di ritardo e completato fino in Tennessee fortunatamente senza alcun tipo di problema, non tutti i giocatori dei Jazz erano presenti. Donovan Mitchell, che non ha mai fatto mistero anche in passato di avere paura di volare, non ha trovato il coraggio per rimettere piede su un aereo - risultato poi assente per “ragioni personali” nella sfida contro Memphis: “A un certo punto abbiamo tutti pensato: “Questa è davvero la fine della nostra vita, stiamo per morire”, è stata un’esperienza tremenda. Capisco perfettamente perché Donovan ha preferito non venire”, racconta Jordan Clarkson - uno dei protagonisti del successo contro i Grizzlies. "L'importante era soltanto trovare un modo per far atterrare in qualche modo l'aereo, al resto avremmo pensato dopo". Coach Snyder invece ha preferito evitare ogni tipo di commento riguardo l’assenza del suo All-Star e del peso che questo potrebbe avere in futuro su di lui e sulla sua presenza in trasferta. Nel frattempo tutto lo spogliatoio Jazz ha provato a rivivere in gruppo l’accaduto, per buttare fuori ansie, paure e sollievo. Stando a quanto dettagliato da Conley, i giocatori hanno sentito un’esplosione improvvisa in volo e poco dopo l’aereo ha iniziato a piegarsi sulla sinistra, mentre chi era seduto in fondo ha visto le fiamme divampare da uno dei motori. Il motore ballava, nel silenzio totale della cabina con giocatori e staff tecnico completamente sotto shock. “Il pilota ci ha messo una decina di minuti per capire cosa fosse realmente accaduto e per spiegare la manovra che avremmo dovuto compiere: non smetteremo mai di ringraziarlo per la calma, la professionalità e la capacità mostrata in una situazione che siamo felici di poter raccontare in prima persona”.