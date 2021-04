Denver vince a L.A., debutto ok per Aldridge

2/18

Con Jokic in serata no (6/16 al tiro e neanche un viaggio in lunetta in 36 minuti), è stato Jamal Murray a caricarsi i suoi sulle spalle realizzando 23 punti con 9/18 al tiro, seguito dai 20 di Michael Porter Jr. e i 19 di Will Barton, oltre ai 14 di Gordon per un quintetto tutto in doppia cifra (sopperendo ai soli 11 realizzati dalla panchina). Soprattutto la difesa ha tenuto la miglior squadra tiratrice della NBA a solo 10/34 dalla lunga distanza, resistendo anche al parziale di 13-3 dei padroni di casa per tornare a -1 nel quarto periodo