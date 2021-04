2/9 ©Getty

IL MESSAGGIO DI JOE INGLES | “Non parliamo di autismo per generare simpatia o pietà. Ne parliamo per far sì che aumenti la consapevolezza e l’accettazione per questi bambini e per gli adulti che ne sono affetti, che sono persone importanti quanto ognuno di noi. Sono così orgoglioso di te, Jacob, del tuo essere come sei. Non passa giorno che la tua presenza non illumini il nostro cuore”. Le parole di Joe Ingles pubblicate sul suo account Twitter dicono già tutto