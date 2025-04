Tutto in una notte, anzi in una serata. L'ultima giornata della regular season NBA 2024-25 è pronta a regalare tanti colpi di scena, tutti in diretta con NBA 360. A Est è tutto stabilito, con le 10 squadre che prima al play-in e poi ai playoff proveranno a detronizzare i Celtics. Tra posizioni in classifica che garantiscono un posto ai playoff e sfide al play-in con in palio gli ultimi quattro posti per continuare a sognare, molto rimane invece ancora da decidere a Ovest. Per non perdere nemmeno un’azione e vedere ogni canestro, vivere ogni emozione in diretta domenica sera dalle 19.30 ecco NBA 360 su Sky Sport NBA e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it.

Tre coppie di telecronisti e commentatori che ci hanno accompagnato lungo tutta la regular season e che ora sono pronte ad accompagnarci anche nella volata dell’ultima giornata. Sette partite alle 19, otto partite alle 21.30: ecco chi commenterò cosa durante l’appuntamento con NBA 360.