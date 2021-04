Il n°7 di Brooklyn, inizialmente indicato in quintetto, è partito dalla panchina e ha inciso a gara in corso in un match conquistato senza grossi problemi dai Nets, straripanti nel secondo quarto proprio quando Durant ha messo piede in campo: per lui 17 punti, 5/5 dal campo e a cronometro fermo. Chirurgico davanti agli occhi felici di mamma Wanda, KD ha dimostrato quanto possono essere letali i Nets - adesso senza James Harden - con il roster al completo

Steve Nash ha deciso di farlo partire dalla panchina, la seconda volta soltanto in tutta la carriera per Kevin Durant - entrambi i casi quest’anno, uno dopo l’altro nelle ultime sfide casalinghe dei Nets. Meglio centellinare il suo sforzo e soprattutto dosare i minuti in vista di un eventuale arrivo in volata in cui avrebbe dovuto richiedere uno sforzo ulteriore a KD. Non c’è n’è stato bisogno, visto che a Brooklyn è bastato un tempo per mettere 20 lunghezze di distanza tra sé e una New Orleans spaesata non appena il n°7 di Brooklyn ha messo piede in campo: 19 minuti di poesia per Durant, protagonista di un secondo quarto da 43 punti totali per i Nets, chiuso con 14/18 dal campo di squadra e talmente avanti nel punteggio da permettergli di riposare a lungo anche nella ripresa. Per Durant, assente dallo scorso 13 febbraio e costretto anche a saltare l’All-Star Game (che avrebbe dovuto giocare da capitano), arrivano 17 punti con 5/5 al tiro, 2/2 dall’arco e 5/5 a cronometro fermo: ogni volta che ha alzato la mano per concludere, non ha mai sbagliato, aggiungendo anche 7 rimbalzi e 5 assist al suo boxscore.