Il n°23 dei Lakers ha giocato 31 minuti contro Sacramento, ha raccontato di aver avuto più difficoltà del solito in fase di riabilitazione e soprattutto ha iniziato a sottolineare - almeno a parole - che giunto a 36 anni sarà complicato immaginare di rivederlo straripante a livello fisico come in passato: "È impossibile, lo so"

LeBron James lo aveva già detto in precedenza, ma questa volta in molti sembrano aver preso sul serio i suoi commenti. Dopo 60.721 minuti giocati in 18 anni di carriera NBA - considerando anche i playoff - è normale anche per un super atleta come il n°23 dei Lakers iniziare a sentire un calo irreversibile di condizione. Tornare in campo dopo un infortunio diventa così un’impresa più complicata, un percorso mai completato del tutto: “So che non sarò mai più al 100% della mia forma, mai più nella mia carriera. È impossibile, non riuscirò più a essere quel tipo di giocatore”. Parole nette, ben diverse da quelle che in passato avevano preoccupato i suoi tifosi, stanno lentamente iniziando ad abituarsi all’idea che anche LeBron sta invecchiando. Il suo impatto, la resa e la capacità di incidere resteranno decisive per i Lakers, ma il messaggio implicito sembra dare il via a un possibile e fisiologico passaggio di testimone.