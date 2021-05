Il disastro, inatteso e in parte non giustificabile contro una squadra ormai priva di motivazioni e sprofondata sul fondo della Western Conference come i Kings, sembrava aver paradossalmente lasciato a LeBron James l’opportunità ideale per far pesare il suo ritorno in campo. Cinque secondi ancora da giocare, Lakers sotto di due punti nel punteggio e rimessa gialloviola. LeBron batte solo per farsi depositare nuovamente il pallone tra le mani, non appena ha mosso un passo in avanti sul parquet: prende, spara, ma il tentativo rimbalzo alto sul secondo ferro e la palla schizza via, senza prendere in considerazione la retina. Tiro sbagliato e partita persa dai Lakers, che speravano di festeggiare al meglio - e con un comodo successo - il ritorno in campo di James dopo 20 gare d’assenza (8-12 il record senza di lui). E invece no, i campioni NBA in carica quest’anno continuano a mostrare limiti e difficoltà preoccupanti, a prescindere dalle precarie condizioni fisiche, scivolati adesso a una sola partita di distanza dal 7° posto occupato dai Blazers che significherebbe play-in.