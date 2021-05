Nessuno vuole arrivare al momento più caldo della stagione — i playoff — con un infortunio da gestire. Ma dopo una lunga stagione, spesso è inevitabile. Come nel caso di Kawhi Leonard, tornato in campo nelle ultime 4 gare per i suoi Clippers dopo averne saltate 9 delle precedenti 10 per via di un problema al piede destro. Ma non è il piede — si scopre ora — a preoccupare il due volte MVP delle finali NBA. “A darmi più fastidio è la mano [sinistra]”, ha confessato Leonard, conseguenza di un colpo incassato per una caduta a terra nella gara di giovedì contro i Lakers, in seguito a un raddoppio. Il n°2 dei Clippers era stato visto toccarsi la mano dolorante più volte e a sentire le sue parole dopo la gara di ieri contro i Knicks, la stessa mano sinistra continua a dargli qualche problema. “Ci sono nuovamente caduto sopra, nella seconda o nella terza azione della partita. È frustrante — ha ammesso — ma a parte questo mi sento bene. Ho dovuto attraversare situazioni ben peggiori”. Non si tratta della mano con cui tira, e non dovrebbe essere troppo grave, ma su una macchina perfetta come quella del due volte campione NBA anche quelli che in America vengono chiamati “nagging injuries” — piccoli fastidi, infortuni minori — possono tenere lontano dal 100% un giocatore sicuramente determinante per le ambizioni dei Clippers.