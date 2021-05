Vincono i Big 3 dei Nets, Randle trascina i Knicks

2/11

Durant e Harden, infatti, combinano per soli 17 punti, concentrandosi più sui rimbalzi (14) e gli assist (13) in una serata in cui il tiro non entra (4/17 per il primo e 2/4 per il secondo, partito in quintetto). Entrambi comunque rimangono in campo per meno di 30 minuti, anche perché i Nets dopo la sbandata iniziale controllano la partita fino a toccare anche il +20 nel quarto finale, con le stelle tutte già comodamente sedute in panchina per la loro sesta vittoria insieme mantenendo il secondo posto a Est