Tornano LeBron e AD: Pacers-Lakers alle 19 su Sky

Partita cruciale per la corsa playoff a Est e Ovest a due giorni dalla conclusione della regular season. Da una parte i campioni in carica, costretti a vincere per tenere viva la speranza di evitare il play-in, ritrovano in campo LeBron James, Anthony Davis e Dennis Schröder. Dall’altra Indiana va a caccia dell’ottavo posto: gara in diretta alle 19 con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

La presentazione della partita

Dopo cinque mesi di regular season, è arrivato il momento di tirare le somme, di fare i calcoli e capire cosa accadrà dalla prossima settimana ai playoff. I Lakers, reduci da due mesi complicati a causa dell’assenza di LeBron James (a cui si è sommata per 40 giorni anche quella di Anthony Davis), sono scivolati al 7° posto a Ovest e inseguono i Portland Trail Blazers nella speranza di riuscire a evitare il play-in. Per restare in corsa i Lakers dovranno vincere sia contro Indiana che l’ultima gara stagionale in trasferta a New Orleans, sperando che Denver batta Portland e dia una mano ai campioni in carica. Per riuscire ad assicurarsi il successo a Indianapolis, coach Vogel potrà nuovamente fare affidamento su James - sceso in campo soltanto in due occasioni nelle ultime 27 partite disputate dai gialloviola e pronto a sollecitare nuovamente la sua caviglia destra; nella speranza di tornare in piena forma con l’inizio dei playoff. A lui si aggiungono anche i rientri di Anthony Davis dopo un problema all'inguine e di Dennis Schröder dopo aver fatto i conti col protocollo salute e sicurezza. Una sfida decisiva da seguire su Sky Sport NBA a partire dalla 19 con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.

Una sfida complicata da affrontare perché dall’altra parte anche i Pacers hanno ancora molto da chiedere a questa regular season: certa dell’accesso al play-in, Indiana deve sgomitare con Charlotte e Washington per dare la caccia al piazzamento migliore. L’obiettivo è quello di chiudere all’ottavo posto, in maniera tale da sfidare prima Boston cercando l’accesso ai playoff e, in caso di sconfitta, poter godere di una seconda opportunità nella sfida con la vincente a quel punto tra Hornets e Wizards. Per riuscirci i Pacers dovranno fare a meno non solo dei soliti assenti come TJ Warren, Myles Turner e Jeramy Lamb, ma anche di Caris LeVert - alle prese con un fastidio al ginocchio - e Malcolm Brogdon, fermato da un problema al bicipite femorale e tenuto a riposo in attesa delle partite del play-in in cui sarà vietato sbagliare. Tutto il peso offensivo (e non) della squadra di Indianapolis ricadrà quindi sulle spalle di Domantas Sabonis, che sta viaggiando a medie da record per lui in carriera e cliente scomodo da gestire per la difesa di Los Angeles.