Se Tim Duncan ha ammesso di “non essere mai stato così nervoso, neppure durante una gara-7 di playoff”, anche uno dei suoi più grandi avversari in campo, Kevin Garnett, ha vissuto l’ingresso nella Hall of Fame con tutta l’intensità che lo contraddistingue. Ha provato a scherzare fin dall’inizio — “Ho scelto di parlare per primo così poi Bill Russell può andare a letto e non si addormenta”, ha scherzato con la leggenda per eccellenza dei Boston Celtics, presente in platea — e poi si è prolungato in una lunga, lunghissima, quasi infinita lista di ringraziamenti, ripercorrendo tutte le tappe della sua carriera. A partire dal Sud Carolina (“Sono un ragazzo di campagna, mi piace ricordarlo”, ha detto) ma dando grande importanza anche a Chicago, la città che lo ha accolto al liceo e lo ha svezzato, “preparandomi alla NBA”. Non a caso dalle strade di Chicago arriva anche la persona scelta da Garnett per introdurlo nella Hall of Fame: la point guard dei Detroit Pistons due volte campioni NBA Isiah Thomas. “Molti non lo sanno ma quando ero giovane a Chicago lui mi ha dato i consigli giusti che mi hanno spinto al passaggio dal liceo direttamente alla NBA”. Una NBA che per Garnett ha voluto dire tre tappe: Minneapolis (la più lunga), Boston (la più vincente) e Brooklyn (la meno significativa). Anche in questo caso ringraziamenti per tutti — o quasi. Fa notizia (ma neppure poi troppo, visto i pessimi rapporti) il fatto che Garnett non citi neppure Glen Taylor, il proprietario dei Timberwolves, limitandosi invece a ringraziare Kevin McHale (importantissimo per il suo sviluppo tecnico) e Flip Saunders (“Rest in peace”), l’allenatore di tanti anni, scomparso.