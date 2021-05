Il momento clou della notte di Springfield — con l’ingresso nella Hall of Fame di 9 grandissimi personaggi — è senz’altro quello in cui sul palco sale Vanessa Bryant accompagnata da Michael Jordan, a cui la moglie di Kobe dedica il primo ringraziamento: “Lo scorso l’ho chiamato chiedendogli di essere qui con me stasera e lui ha gentilmente accettato. Grazie Michael, Kobe ti ammirava tanto: questo significato molto per noi”. Jordan — a differenza di quanto successo al memorial dello Staples Center, il 24 febbraio 2020 — questa volta resta in disparte, è lì solo per dare supporto a Vanessa. A lei tocca ringraziare per voce di Kobe chi ha permesso alla superstar dei Lakers di ricevere la massima onorificenza possibile, l’ingresso nell’arca della gloria del basket mondiale. E lo fa un po’ alla maniera di Bryant: “Sono certa che adesso sta ridendo da lassù, è come se potessi vederlo, a braccia conserte, con un grande sorriso, pensando: ‘Mica male tutto questo, no?’. Anche oggi, continua a vincere”, ricorda Vanessa. Come ha fatto per un’intera carriera, che la compagna di una vita (vent’anni assieme) ha voluto ricordare ed esaltare: “Le sue statistiche parlano per lui. Kobe era a un livello diverso, non ha mai preso scorciatoie, ha sempre dato tutto, giocando anche quand’era infortunato. Ha giocato con la febbre, con le intossicazioni alimentari, con il naso rotto, le dita rotte — e imparando a tirare con la mano sinistra; una volta ha perfino segnato due liberi col tendine d'Achille distrutto”, ha ricordato scatenando l’ovazione in sala, un chiaro riferimento alla gara contro i Golden State Warriors che ha segnato l’infortunio più grave della sua carriera. Per non dimenticare nessuno — “perché sono certa che Kobe avrebbe tantissime persone da ringraziare” — “ringrazio tutti, anche i suoi detrattori, perché se Kobe oggi è nella Hall of Fame lo è anche perché voleva dimostrare a queste persone che si sbagliavano sul suo conto”, ha continuato la vedova Bryant. La spinta ad affermarsi, a non smettere mai di lavorare è un altro aspetto del campione dei Lakers sottolineato — e spiegato — dalla moglie. “Un giorno gliel’ho chiesto”, dice. “Perché non ti fermi anche solo qualche gara invece di continuare a soffrire. ‘E i tifosi che hanno risparmiato per vedermi giocare solo una volta?’, mi ha risposto. Non si è mai dimenticato dei suoi fan. Se avesse potuto, avrebbe giocato per loro ogni minuto di ogni partita. Vi ama così tanto”.