Come ammesso anche da Damian Lillard prima dell’inizio della serie, Nikola Jokic con ogni probabilità finirà per vincere il premio di MVP della regular season. Eppure in maniera un po’ controintuitiva i Portland Trail Blazers stanotte sono scesi in campo con un obiettivo: farlo tirare piuttosto che vederlo coinvolgere i suoi compagni. Missione compiuta: il centro serbo ha chiuso con cifre di tutto rispetto da 34 punti (22 nel solo primo tempo) e 16 rimbalzi con 14/27 al tiro, ma ha realizzato solamente un assist per i compagni — il suo minimo in carriera ai playoff. Un po’ è per demerito dei suoi compagni, visto che in 10 occasioni Jokic li ha messi nelle condizioni di segnare e solo una volta il pallone ha trovato il fondo della retina, ma molto è anche per merito dei Blazers e in particolare di Jusuf Nurkic, ex compagno di squadra che conosce Jokic molto bene. “Vogliamo che segni e non coinvolga i suoi compagni” ha detto il lungo dei Blazers. “Quando segna, pensiamo di avere migliori chance di vincere. Ci sentiamo più a nostro agio quando lui ne segna 30 o 40, cercando di tenere a bada tutti gli altri”.

Il commento di Jokic: "Mi hanno fatto lavorare in ogni possesso" approfondimento Brooklyn buona la prima, Portland sbanca Denver Una tattica usata spesso ai playoff contro le superstar “fulcro” delle proprie squadre, e resa ancora più remunerativa dall’assenza di un’altro giocatore di altissimo profilo come Jamal Murray e un realizzatore come Will Barton. In casa Nuggets solamente Michael Porter Jr. è riuscito ad approfittare degli spazi a disposizione, chiudendo con 25 punti e un eccellente 11/11 da due punti (pur tirando solo 1/10 dalla lunga distanza), mentre Aaron Gordon ha avuto bisogno di 16 tiri per realizzare 16 punti. Dalla panchina solo Monte Morris ha toccato la doppia cifra con 10, mentre il resto dei compagni non ha dato un contributo sostanzioso alla causa in una sconfitta che mette Denver già a rincorrere gli avversari nella serie, avendo perso il fattore campo. “Mi stanno affrontando faccia a faccia, andando sotto i pick and roll e non aiutando sulle mie penetrazioni o sui miei possessi in post basso” ha analizzato Jokic. “Hanno fatto un buon lavoro, mi hanno fatto lavorare in ogni possesso togliendo i miei compagni. Non riuscivo a coinvolgere nessuno”.