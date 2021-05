Dopo la prima convocazione in carriera all’All-Star Game e i playoff conquistati con merito alla guida dei New York Knicks, Julius Randle chiude il cerchio in una stagione che difficilmente dimenticherà conquistando il premio di giocatore più migliorato dell’anno - il riconoscimento introdotto dalla stagione 1985-86, pensato per il talento che più di ogni altro in NBA è riuscito nel giro di una stagione a dare una svolta al proprio rendimento. Quella di Randle è stata una vittoria schiacciante: su 100 votanti, in 98 lo hanno indicato al primo posto della loro selezione - conquistando 493 punti (sui 500 massimi a cui ambire), staccando di oltre 350 Jerami Grant giunto secondo. Michael Porter Jr. chiude il podio a quota 138. Una regular season per l’All-Star dei Knicks in cui i numeri parlano da soli: nella seconda stagione a New York infatti, Randle ha messo a referto oltre 24 punti di media, conditi con 10 rimbalzi e 6 assist, restando sul parquet per oltre 37 minuti nelle 71 gare disputate. Tutti massimi in carriera che gli hanno permesso di terminare nella top-20 NBA per punti, rimbalzi e assist - impresa riuscita soltanto a pochissimi. Randle ha migliorato in maniera evidente anche la capacità di colpire con i piedi oltre l’arco, realizzando 160 triple - soltanto otto in meno di quanto fatto nelle cinque stagioni precedenti in combinata (168), trovando il fondo della retina con oltre il 40% dei tentativi dopo aver iniziato la regular season con meno del 30% in carriera. Un premio di Most Improved Player insomma ampiamente meritato.