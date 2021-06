4/9

A Philadelphia non bastano quindi i 21 punti con 8/24 dal campo di Tobias Harris, conditi con 13 rimbalzi e 5 assist, mentre Ben Simmons si ferma a 13 punti e 12 rimbalzi con un eloquente 5/11 a cronometro fermo - frutto della tattica adottata da coach Scott Brooks che ha chiesto più volte di fare fallo intenzionalmente sull’australiano per sfruttarne i limiti al tiro. Un campanello d’allarme per i Sixers, non tanto e non solo per questa serie, ma più in generale per il futuro playoff di una squadra che punta al titolo