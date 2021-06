Ai Mavericks non basta un Luka Doncic leggendario nell’ultima decisiva sfida contro i Clippers - autore di 46 punti, 14 assist e 7 rimbalzi: la prima vittoria casalinga della serie arriva nel momento più opportuno per la squadra di Los Angeles, guidata dal 20/43 con i piedi oltre l’arco e dai 28 punti, 10 rimbalzi e 9 assist di Kawhi Leonard - leader di un quintetto tutto in doppia cifra. I Clippers sfideranno i Jazz nella semifinale di Conference

L.A. CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS 126-111 (IL TABELLINO)

I Clippers riescono nell’ultima occasione utile a vincere la prima partita casalinga della serie, domando un Luka Doncic incontenibile e conquistando la qualificazione al secondo turno in cui sfideranno gli Utah Jazz. Decisivo il parziale da 24-4 con cui si conclude il terzo quarto: Dallas sopra di 5 a metà frazione, si ritrova sotto di 15, travolta dal 20/43 raccolto con i piedi oltre l’arco da una squadra che si gode finalmente la resa di tanti comprimari di assoluto livello. Il primo che viene in mente è Marcus Morris, autore di 23 punti con 7/9 dall’arco - unico giocatore nella storia NBA assieme a Steph Curry ad aver segnato 7 canestri da lontano in una gara-7. Fondamentali anche i 27 punti arrivati a gara in corso dalla panchina, non da un Rajon Rondo opaco, ma firmati Terance Mann - 13, quasi tutti nel primo quarto d’ora - e Luke Kennard - 11, con due triple che spaccano in due la sfida. Al resto pensano in big più attesi, entrambi in zona tripla doppia: Paul George ne mette 22, distribuendo 10 assist e raccogliendo 6 rimbalzi. Dei 15 tiri tentati però soltanto 5 trovano il fondo della retina, la metà di quelli realizzati da un sontuoso Kawhi Leonarda da 28 punti, 10 rimbalzi e 9 assist.

Il compito più difficile da assolvere per il n°2 dei Clippers però è un altro: provare a contenere Luka Doncic, che segna 19 punti soltanto nel primo quarto. Il n°77 sloveno può contare soltanto su 6 punti complessivi arrivati a gara in corso dai suoi compagni e così decide di fare tutto da solo: 46 punti a referto (a -1 dal record all-time in una gara-7 e massimo in carriera ai playoff), conditi con 14 assist - potevano essere tranquillamente 20, se i suoi compagni non avessero tirato 5/25 dalla lunga distanza - e 7 rimbalzi. Nessuno riesce a tenere il suo passo e ai Mavericks manca soprattutto qualità a protezione del ferro, in un match in cui Dallas concede troppo ai padroni di casa. Per Rick Carlisle è la sesta eliminazione in fila al primo turno playoff - una condanna dopo aver conquistato il titolo del 2011: un altro dato che richiede una riflessione, sperando in futuro di costruire una squadra migliore attorno a un talento unico come Doncic.

Il racconto del primo tempo tra Clippers e Mavericks

Gara-7 è da sempre il palcoscenico dei grandi campioni, la partita che non lascia seconde opportunità a nessuno dei giocatori sul parquet: per questo Luka Doncic non poteva che partire nel migliore dei modi, firmando 13 punti con 4/4 al tiro e tre triple a bersaglio, prima di far partire un pallone che trova neanche il ferro. Le brutte notizie per i Mavericks però sono altre: l’infortunio di Tim Hardaway Jr., costretto a lasciare il campo dopo 7 minuti di gioco (e poi fortunatamente rientrato) e soprattuto lo svantaggio nel punteggio nonostante la grande partenza del n°77 sloveno. Merito di un Kawhi Leonard che ci mette meno di 10 minuti per andare in doppia cifra: 33-32 per i Clippers a 120 secondi dalla fine del primo quarto. Alla fine del primo quarto è 38-35 Dallas, con 19 punti a referto per Doncic da una parte e 13 di Leonard dall’altra.

Nel secondo quarto il copione non cambia, nonostante Doncic sia costretto a rallentare a livello di produzione di canestri e i Clippers invece riescono a godersi i 13 punti in uscita dalla panchina nei minuti in cui riposano i titolari. L’equilibrio però è quello tipico di una gara-7, con i padroni di casa sul 48-44 a 6 minuti dall’intervallo lungo. A pesare in parte sono anche le palle perse, ma contro un Doncic così dominante diventa complicato riuscire a fare i conti: sono 29 punti con 10/13 al tiro in 17 minuti, conditi con 5 assist nonostante una difesa tutta concentrata su di lui. La brutta notizia per Dallas però è essere sotto 59-54 a 3 minuti dal termine del primo tempo. A tenere a galla i Mavericks inoltre sono i 10 rimbalzi d’attacco e il parziale da 17-3 di punti raccolti da seconda opportunità: all’intervallo lungo è 70-62 Clippers.