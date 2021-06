I più attenti di voi avranno notato che sulle braccia di LeBron James campeggiano (tra le tante) due scritte in corsivo : all’interno di un bicipite “Quello che facciamo in vita” e sull’altro “Rieccheggia in eterno”. Una scritta evidente soprattuto durante i suoi celebri “Chalk Toss” prima delle partite e che fa riferimento al suo film preferito, Il Gladiatore con Russell Crowe . E proprio in questo periodo di vacanze anticipate James è tornato alle origini, utilizzando il film del 2000 per lanciare un messaggio al resto della lega . Con un post sul suo account Instagram, James ha condiviso il video di Massimo Decimo Meridio che dice “ Avrò la mia vendetta, in questa vita o nell’altra ”, un chiaro slogan in vista della prossima stagione con i Los Angeles Lakers. “ VI PROMETTO CHE LO FARÒ. Contatemi pure fuori se volete !” ha aggiunto il 36enne quattro volte MVP delle Finals, usando gli hashtag #TheManInTheARENA (dal famoso discorso di Theodore Roosevelt), #ThekidfromAKRON (dalla sua città natale) e #SFG (Strive For Greatness, il suo motto personale).

I precedenti messaggi auto-motivazionali di James su Instagram

Non è certamente la prima volta che James usa i social per auto-motivarsi: per tutta la stagione passata ha utilizzato l’hashtag #WashedKing (“Il re bollito”) come risposta a chi pensava che fosse finito, arrivando poi al titolo nella bolla di Orlando. E anche durante il periodo degli infortuni (suo e di Anthony Davis) aveva lanciato un monito al resto della NBA preannunciando l’arrivo di un “temporale” e di prendere le precauzioni necessarie per mettersi al riparo dal loro ritorno. Non ha avuto particolarmente fortuna, visto che la caviglia ha continuato a dargli fastidio e Davis si è infortunato all’inguine in gara-4 contro i Phoenix Suns, decretando di fatto la fine di ogni velleità dei gialloviola ai playoff. Con un’intera estate di riposo e lavoro davanti, però, James ha già le motivazioni per ripresentarsi al massimo nella prossima stagione — la sua 19^ in NBA.