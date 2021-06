Nonostante la pessima postseason che si è lasciato alle spalle, le difficoltà al tiro, le decisioni (sbagliate, almeno con il senno di poi) prese nel quarto quarto delle gare perse contro Atlanta, sono in molti che - giustamente - continuano a ritenere Ben Simmons non solo un All-Star, ma un giocatore per il quale fare follie . Il suo futuro diviso tra la possibilità di restare a Philadelphia o quella di cambiare aria sarà uno dei principali temi della prossima off-season, mentre c’è già chi si sta portando avanti con il lavoro, facendo chiaramente intuire le proprie intenzioni. A Minneapolis infatti , stando a quanto riportato da diverse testate, sono disposti a ogni tipo di scambio pur di arrivare a mettere sotto contratto il giocatore dei Sixers. Il suo profilo tecnico e atletico - unito a una fondamentale capacità difensiva - sarebbe una boccata d’ossigeno per un gruppo in affanno come quello di Minnesota, nonostante gli evidenti limiti al tiro che hanno reso Simmons un’arma spuntata nelle ultime gare playoff.

Se a livello tecnico per i T’Wolves sarebbe una trattativa da portare a termine a ogni costo, discorso diverso va fatto per Philadelphia - ritrovatasi in parte spalle al muro dopo l’ennesima cocente eliminazione e al tempo stesso non intenzionata a svendere un giocatore così importante. Guardando i contratti l’ideale sarebbe uno scambio tra l’All-Star australiano e D’Angelo Russell, ma per i Sixers - che guadagnerebbero certamente un realizzatore più convincente - verrebbe meno uno dei capisaldi difensivi su cui sono stati fondati buona parte dei successi di Philadelphia. Come passatore Simmons è superiore, così come rimbalzista, difensore, come capacità di cambiare sui blocchi, di accoppiarsi sia in attacco che a protezione del ferro e la lista dei pregi potrebbe andare avanti ancora a lungo. Sicuri quindi, che la soluzione migliore per i Sixers sia quella di rinunciare a un talento del genere (nonostante i limiti)? Staremo a vedere.