Un altro infortunio a una stella NBA è proprio l’ultima cosa che serviva a questi playoff. In una serata già segnata dall’assenza di Trae Young, che non è riuscito a recuperare dall’infortunio subito in gara-3 pestando il piede di un arbitro, la serie tra Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks vive un altro momento di svolta legato a un problema fisico. Nel tentativo di andare a stoppare Clint Capela al ferro, Giannis Antetokounmpo è ricaduto male sulla gamba sinistra lanciando immediatamente un urlo di dolore mentre si accasciava a terra, dove è rimasto per diversi secondi tenendosi il ginocchio. Antetokounmpo è stato poi portato fuori a braccia dal fratello Thanasis, provando a mettere peso sul piede e riuscendoci seppur con evidenti problemi. Il pubblico di Atlanta ha accompagnato il suo ritorno negli spogliatoi tra applausi di incoraggiamento, in un terzo quarto nel quale gli Hawks dopo la sua uscita hanno immediatamente realizzato un parziale di 12-0 per andare sopra di 20 lunghezze e di fatto vincere la gara-4 che vale il 2-2 nella serie di finale a Est, ora più aperta che mai. Antetokounmpo ha provato brevemente a tornare nei pressi della panchina, ma non aveva davvero senso inserirlo di nuovo in campo con la partita già decisa ed è stato quindi annunciato che non sarebbe rientrato, chiudendo gara-4 con 14 punti, 8 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti sul parquet.

La prima diagnosi della squadra è di una iperestensione al ginocchio, ma sarà la risonanza magnetica prevista per domani (giovedì) a determinare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. E tutti, a Milwaukee e in giro per la NBA, tengono il fiato sospeso per lui e per Trae Young in vista di gara-5: se Antetokounmpo dovesse saltarla, sarebbe il decimo All-Star di questi playoff a saltare almeno una partita di playoff per infortunio (undici se consideriamo anche Young, che non è stato nominato per la partita delle stelle di quest’anno). Un numero decisamente fuori scala rispetto alla normalità, in una post-season in cui purtroppo gli infortuni delle stelle sono stati un fattore determinante.