Per la prima volta in carriera Chris Paul ha superato lo scoglio delle finali di conference, raggiungendo le Finals alla veneranda età di 36 anni. E lo ha fatto coi fuochi d'artificio, segnando 31 punti nel secondo tempo (41 alla fine) di gara-6 contro i Clippers per chiudere la serie: "Sono felice non solo per me, ma per quelli che mi stanno attorno. C'è ancora lavoro da fare, ma questa notte ce la godiamo"

Chris Paul si è tolto un peso enorme dalla schiena: nessuno potrà più inserirlo nella lista dei più grandi di sempre a non essere neanche arrivati a giocarsi il titolo NBA. E lo ha fatto con una prestazione memorabile, segnando 41 punti in meno di 35 minuti in gara-6 (31 solo nel secondo tempo sui 64 di squadra) per chiudere la serie contro i combattivi L.A. Clippers, segnando tutti i tiri che gli erano usciti nelle tre partite dopo essere tornato dalla positività al Covid. CP3 ha realizzato 16 delle 24 conclusioni tentate, con un fenomenale 7/8 dalla lunga distanza, 2/3 ai liberi e anche 4 rimbalzi, 8 assist, 3 recuperi e zero palle perse, trascinando di peso i Phoenix Suns alle Finals dopo 28 anni dall’ultima volta — quando la squadra guidata da Charles Barkley perse contro i Chicago Bulls di Michael Jordan. “Sono troppo felice per le persone attorno a me” ha detto Paul dopo la partita al centro del campo dello Staples Center, arena che è stata anche casa sua. “Ed è ancora più speciale riuscire a farlo qui a Los Angeles contro i Clippers, che considero parte della mia famiglia. Ho dato tutto nei sei anni in cui sono stato qui, abbiamo combattuto duramente davanti a questi tifosi, lì c’è Billy Crystal che è uno di famiglia [dopo l'intervista è andato ad abbracciarlo, ndr]. È stato difficile riuscire a vincere qui contro una squadra per la quale ho il massimo rispetto. Sarò per sempre un Clipper, amo questi tifosi. Ma questo gruppo qui…” ha detto indicando i suoi compagni di squadra, “mi hanno accolto a braccia aperte fin dal primo giorno, con coach Monty abbiamo cominciato dieci anni fa a New Orleans. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma intanto ci godiamo questo momento. La mia famiglia è lassù, è la mia gang. Sedici anni per arrivare qui: operazioni chirurgiche, duro lavoro, brutte sconfitte… ma questa notte ce la godiamo”.

Il segreto del messaggio sulle sue scarpe approfondimento CP3 domina, Clippers ko: Phoenix alle NBA Finals L’intervistatrice Rachel Nichols è poi passata a chiedergli quali sono stati i suoi pensieri dopo che, al momento dell’addio a Houston, la sua carriera sembrava destinata a spegnersi: “Prima di ogni partita scrivo sulle mie scarpe ‘Can’t Give Up Now’, non puoi mollare adesso. È una canzone di Mary Mary, l’ho ascoltata il giorno in cui sono stato scambiato da Houston a Oklahoma City e l’ho scritta sulle scarpe per ogni partita. Anche oggi, quando i Clippers sono tornati a -7, mi sono continuato a ripetere: ‘Non puoi perdere’”. Dopo un anno a OKC in cui Paul ha giocato a livelli altissimi dimostrando di poter essere ancora un All-Star, lo scorso autunno ha deciso di lasciare i Thunder e ha scelto i Phoenix Suns: “Ci sono stati molti motivi. Willie Green è mio fratello, con James Jones abbiamo lavorato assieme all’associazione giocatori, avevo giocato per coach Monty a New Orleans, ma il motivo principale è il è il numero uno lì, Devin Booker. È un cagnaccio”.

