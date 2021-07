Se la finale di conference a Ovest si è conclusa, quella a Est è in pieno svolgimento: Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks si affrontano stanotte alle 2.30 per una gara-5 cruciale, in cui le condizioni di Giannis Antetokounmpo, Trae Young e Clint Capela saranno in dubbio fino all’ultimo. La sfida tutta da seguire è in diretta su Sky Sport con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks hanno già disputato quattro partite e sono in perfetta parità sul 2-2, ma è come se non ne avessero giocata nessuna. Gli infortuni di Giannis Antetokounmpo e Trae Young, infatti, fanno di fatto cominciare un’altra serie al meglio delle tre partite, in cui i Bucks partono leggermente avvantaggiati dal fattore campo ma in cui gli Hawks hanno dalla loro parte l’entusiasmo del successo in gara-4, arrivato senza poter contare sul loro giocatore migliore. I Bucks ieri hanno tirato un sospiro di sollievo quando la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Antetokounmpo ha dato esiti confortanti, scongiurando danni strutturali o interessamento dei legamenti e confermando la diagnosi iniziale, cioè una iperestensione del ginocchio sinistro. Non significa che sia un infortunio di poco conto, ma se non altro l’ipotesi più catastrofica della rottura del menisco o del crociato è stata scongiurata. Alla vigilia di gara-5 il suo status è stato definito come “doubtful”, cioè in dubbio, che nella terminologia NBA equivale a circa il 25% di possibilità di vederlo in campo. Non essendo una gara a eliminazione diretta — indipendentemente dal risultato Milwaukee andrà a giocarsi gara-6 ad Atlanta — la squadra potrebbe preferire dargli ulteriore riposo, visto che passano solo 48 ore tra una partita e l’altra, ma la sua disponibilità verrà risolta solo a ridosso della palla a due.