Middleton e Holiday trascinano Milwaukee in finale

6/9 ©Getty

Non sono loro i protagonisti della serata, ma lo sono della stagione dei Bucks. Giannis Antetokounmpo non è della partita per la seconda gara in fila ma ora ha altri due giorni per poter provare il recupero ed essere in campo in gara-1 delle finali NBA contro Phoenix (prevista per martedì 6 luglio). Coach Budenholzer, dato per disoccupato a fine anno se i Bucks non avessero almeno raggiunto la finale, ora potrà andare alla caccia del suo primo anello