La vittoria in sei gare dei Milwaukee Bucks (senza la necessità di una settima e decisiva partita per decidere la serie contro Atlanta) ha portato la lega ad anticipare la data di inizio delle finali NBA, inizialmente comunicata per giovedì 8 luglio. Il via alla sfida tra Suns e Bucks, invece, sarà martedì 6 luglio per gara-1, pur mantenendo fissa invece la data di una potenziale gara-7, sempre prevista per il 22 luglio. Questo significa più riposo per le due squadre tra una partita e l'altra nel corso della serie finale, con Phoenix e Milwaukee che potranno godere di due giorni di distanza tra le varie partite per tutta la serie tranne che tra gara-1 e gara-2 (6 e 8 luglio) e tra un'eventuale gara-6 e gara-7 (20 e 22). Ecco di seguito il calendario completo delle finali NBA 2021 (tutte le gare saranno in diretta su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento in italiano e poi in replica il giorno successivo su Sky Sport NBA)