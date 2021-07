McMillan rimane l'allenatore del Gallo agli Hawks

Dopo la grande stagione giocata da Atlanta a partire dal cambio in panchina, con la sorprendente corsa fino alle finali di conference, il general manager degli Hawks ha annunciato che Nate McMillan continuerà a guidare la squadra. Pronto un contratto di 4 anni. Le NBA Finals sono in diretta su Sky Sport NBA (canale 209), la casa del basket USA nei prossimi due anni

Quando il primo marzo Nate McMillan è stato promosso da vice a capo allenatore per sostituire l'esonerato Lloyd Pierce Atlanta era undicesima nella Eastern Conference, con un record negativo di 14 vittorie e 20 sconfitte. Da quel momento la squadra ha cambiato passo, collezzionando 27 successi nelle restanti 38 partite di regular season, arrivando fino al quinto posto a Est. Ancora più sorprendente è stato poi il cammino nei playoff, con l'eliminazione 4-1 di New York al primo turno, quella entusiasmante 4-3 di Philadelphia, fino all'uscita in finale di conference contro Milwaukee in 6 partite. Dopo certi risultati non stupisce quindi che il general manager degli Hawks Travis Schlenk abbia annunciato che McMillan non è più un alleantore 'ad hinterim', ma che guiderà Gallinari e compagni anche nelle prossime stagioni.

"Stiamo scrivendo il nuovo contratto - ha spiegato Schlenk -, abbiamo lavorato insieme per quattro mesi e abbiamo avuto un ottimo rapporto. Sono entusiasta che sarà ancora il nostro capo allenatore". Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN l'accordo sarà di quattro anni. "Dal primo giorno in cui ha assunto la carica di allenatore ad interim - ha detto ancora Schlenk - entrambi abbiamo deciso che saremmo arrivati ​​alla fine della stagione prima di parlare del futuro. Ora la stagione si è conclusa e abbiamo trovato un accordo". Un riconoscimento sicuramente meritato per McMillan, 56 anni, che in passato ha guidato da capo allenatore anche Seattle, Portland e Indiana.