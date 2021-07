Tra meno di due settimane si concluderà la stagione più difficile della storia della NBA, non fosse altro per la necessità di portare a termine un’annata nel mezzo di una pandemia cercando di comprimere 72 partite nell’arco di cinque mesi e dei playoff completi. Un tour de force che ha prodotto momenti spettacolari ma che ha avuto l’effetto collaterale di un numero molto alto di infortuni, specialmente tra i giocatori di primo livello che ne hanno accentuato l’impatto mediatico. E anche i diretti protagonisti, a partire da LeBron James, non hanno mancato di criticare apertamente il pochissimo tempo lasciato tra il termine della scorsa stagione a ottobre e l’inizio di questa stagione a dicembre, tanto che proprio il Re su Twitter aveva scritto "Lo avevo detto, ma nessuno mi ha ascoltato" Forse proprio per rispondere al suo amico storico, Chris Paul in qualità di presidente dell’associazione giocatori ha commentato — e in qualche modo risposto per le rime — proprio al Re: "Se c’è una cosa di questa lega è che c’è sempre una conversazione aperta" ha detto parlando con i media prima delle finals. "Ci sono tantissime persone che in questo momento stanno lavorando senza sosta dietro le quinte, mi piacerebbe che voi poteste vederle. Quando ci sono decisioni sul giocare o non giocare, i giocatori sono sempre coinvolti".