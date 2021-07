Neanche il tempo di concludere la stagione 2020-21 e già si parla della prossima. Sono già disponibili le quote date dai bookmakers per il successore di Nikola Jokic come MVP della lega nel 2022, e la stella dei Nuggets — ancora una volta — non è tra i favoriti. Anzi, non è neanche sul podio. Ecco i top-40 di DraftKings Sportsbook (che costruisce le quote su una scommessa base di 100 dollari: per 100 dollari investiti, in caso di vittoria se ne ricevono...)