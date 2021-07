L'ingresso di Thanasis Antetokounmpo nel protocollo anti-Covid prima di gara-5 scatena la fantasia ("Ispirata dalla Marvel") del giocatore dei Nets. Che immagina il n°34 dei Bucks costretto a fermarsi in gara-6 per un contatto ravvicinato col fratello, lasciando così via libera alla consacrazione del suo compagno con la maglia n°22

"Ho pensato a questo scenario alternativo (forse ispirato dalla Marvel)", ha scritto la guardia dei Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie su Twitter in occasione di gara-5 delle finali NBA tra Bucks e Suns, quando si è diffusa la notizia dell'ingresso nel protocollo salute e sicurezza anti-Covid del fratello "meno famoso" di Giannis Antetokounmpo, Thanasis. "Se Giannis dovesse saltare gara-6 per via dei contatti ravvicinati avuti con suo fratello - tali da portare anche alla sua inclusione nel protocollo - e ciò nonostante i Bucks riuscissero a vincere gara-6... sarebbe K(hris Middleton) l'MVP delle finali?". Una provocazione - cokpo non certo nuovo nel repertorio del giocatore dei Nets, che da sempre ama far parlare di sè - ma anche uno scenario che però non si può escludere al 100%, contando la simbiosi in cui vivono i due fratelli Antetokounmpo all'interno dello spogliatoio dei Bucks, che potrebbe portare diversi tifosi di Milwaukee a preoccuparsi per le condizioni di salute del loro due volte MVP.