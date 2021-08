Il General Manager dei Milwaukee Bucks Jon Horst ha confermato che Giannis Antetokounmpo non avrà bisogno di operarsi al ginocchio infortunato durante i playoff: "È tutto a posto, anche se non so spiegarlo", ha ammesso il dirigente, che non ha dato aggiornamenti su Donte DiVincenzo

Nessun intervento, non c’è bisogno dell’operazione. Questa la notizia che rende felici i tifosi dei Bucks e gli appassionati NBA, che hanno visto Giannis Antetokounmpo lottare e uscire vincitore nelle finali nonostante l’enorme punto interrogativo che accompagnava la sua condizione fisica. “Sta bene, non so neanche spiegare come, ma è tutto ok”, le parole rassicuranti pronunciate dal GM Jon Horst, che come tutti ha fatto un enorme sospiro di sollievo. Antetokounmpo infatti ha subito un duro colpo al ginocchio sinistro durante gara-4 della finale di Conference contro gli Hawks, cercando la stoppata su Clint Capela. I Bucks in quel caso hanno dimostrato di saper vincere senza di lui, conquistando due successi e prendendosi l'accesso alle Finals con il n°34 greco costretto a restare a guardare. Il due volte MVP invece non ha saltato l’appuntamento con Phoenix, viaggiando a oltre 35 punti e 13 rimbalzi di media. Cifre e prestazioni fuori dal comune che avevano lasciato intuire il fatto che il ginocchio avesse smesso di fargli male. Adesso a Milwaukee ne hanno la certezza: Antetokounmpo sarà a disposizione della squadra sin dal training camp, per provare a confermare il trionfo raccolto 15 giorni fa. Discorso diverso invece per Donte DiVincenzo, che ha avuto problemi al legamento del ginocchio durante gara-3 del primo turno playoff contro i Miami Heat, saltando così il resto della post-season. “È troppo presto per fissare i tempi di recupero: per fortuna le cose stanno andando per il verso giusto, sta bruciando le tappe, ma nessuno può dire quale sarà la data del ritorno”.