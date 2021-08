Drummond-Embiid: da rivali a compagni di squadra

La sorprendente firma di Andre Drummond con i Philadelphia 76ers ha fatto riemergere i tanti screzi avuti tra lui e Joel Embiid negli anni passati, sia in campo che fuori. Una rivalità in piena regola che ora li vedrà deporre l’ascia di guerra per vincere assieme, o per meglio dire con Drummond come riserva di Embiid

C’è stato un tempo in cui Andre Drummond e Joel Embiid erano considerati, se non proprio allo stesso livello, quantomeno fieri rivali. I loro incontri fino a qualche anno fa erano assolutamente imperdibili, e in più di un occasione sono arrivati a scontrarsi sia sul parquet (spesso con Embiid a cercare di “entrargli nella testa” e farlo espellere, oltre a segnare sempre più dell’avversario) che soprattutto fuori (sugli amati social network, dove entrambi erano e sono molto attivi). Per questo la decisione di Drummond di firmare un contratto annuale con i Philadelphia 76ers deve aver colto di sorpresa molti: non appena ESPN ha rivelato il suo accordo con la squadra di Embiid, su Twitter hanno ricominciato a circolare vecchie dichiarazioni e vecchi tweet degli scontri tra i due. Ad esempio quando nel 2017 Drummond diceva che Embiid non poteva parlare con lui perché "non si può avere una conversazione con un uomo che non può giocare i back-to-back", o un commento Instagram in cui definiva il camerunense "grasso e fuori forma, eppure parla tutto il giorno".